Развитие массового спорта - ключ к увеличению олимпийских наград, - Палатный

Палатный убежден, что нужно вкладывать средства в обновление спортивной инфраструктуры.

"Даже если ребенок хочет и может заниматься, большая проблема в инфраструктуре - она ​​морально устарела. Фактически, сейчас готовятся на советском оборудовании, в старых помещениях. Но время не стоит на месте. Поэтому нужно искать возможности и вкладывать средства в обновление стадионов, бассейнов, спортзалов, тренировочных баз и тд. Если в стране удастся создать условия для развития действительно массового повсеместного спорта, то у нас не будет критических проблем со здоровьем нации, и с количеством олимпийских чемпионов", - отметил Палатный.

По словам руководителя исполкома "УДАРа", спорту в Украине уделяют мало внимания и выделяют мало денег.

"Здоровье украинцев и массовый спорт все еще не стали приоритетами власти. Здесь речь о несуразной государственной политике как таковой. Чего только стоит ликвидация и повторное создание министерства спорта? Другое провальное решение - по ДЮСШ. Эти школы являются фундаментом олимпийской подготовки и будущих спортивных достижений. После передачи финансирования на местный уровень эта составляющая украинского спорта просто тонет. Местные бюджеты не тянут", - заявил Палатный.

Он рассказал о дополнительных источниках финансирования спорта - часть доходов от игорного бизнеса и меценатство.

"Закон о меценатстве приняли, но без изменений в Налоговый и Таможенный кодексы он недееспособен. Представьте, сколько мы теряем от того, что родители талантливого ребенка просто не могут себе позволить снаряжение, соревнования, необходимое питание и тому подобное. Еще один источник - игорный бизнес. Это общемировая практика, когда определенный процент прибыли от деятельности казино направляется целевым образом на развитие спорта. В США, Канаде и Нидерландах это делают. Так же должно быть у нас. Минимум 20% прибыли должно идти на развитие спорта, медицину, социальные нужды. Наша команда в VIII созыве ВР работала над концепцией легализованного и жестко контролируемого игорного бизнеса, где все это было предусмотрено, в частности - создание государством Фонда борьбы с лудоманией. Но, к сожалению, из-за разных группы влияния принять ее не удалось", - подытожил Палатный.