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Развитие электросетей должно происходить за счет инвестиций, - министр

Новости » Энергетика     21.02.2020 - 18:02
Развитие электросетей должно происходить за счет инвестиций, - министр
Фото: Алексей Оржель (РБК-Украина)

Для эффективного "зеленого" энергоперехода необходима балансировка зеленой, тепловой и атомной генерации

Системы транспортировки и распределения электроэнергии требуют значительных инвестиций, прежде всего РАБ-регулирования тарифов. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в рамках круглого стола, посвященного зеленым тарифам,передает РБК-Украина.

Министр энергетики выразил убеждение, что для создания условий эффективного "зеленого" энергоперехода необходима балансировка зеленой, тепловой и атомной генерации. Для этого надо работать над развитием электрических сетей за счет инвестиций.

"Отрасль формируется из системы транспортировки, распределения, там также требуются значительные инвестиции. Мы до сих пор не ввели РАБ-регулирование, которое очень нужно. Мы не обновляем сети. У нас есть потребитель, который также требует качественного электроснабжения по адекватной цене. Ибо не будет того, кто потребляет, не будет сетей, мы не сможем транспортировать и предоставить, продать этот киловатчас", - сказал Оржель.

Министр отметил, что сейчас сделано не достаточно для инвестиционной привлекательности, поскольку одна из ее составляющих - качество электросетей, которые восстанавливаются медленно.

"Те решения, которые мы будем принимать в рамках взаимодействия с инвесторами, являются совершенно недостаточными. Более того, мы должны говорить о конкурентоспособности экономики в принципе. И еще раз хочу подтвердить о развитии и неком восстановление сетей. То, во что мы не вкладываем совсем", - добавил Оржель.

Как писало РБК-Украина, 21 января Минэнерго презентовало Концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году. Концепция определяет, что большинство инвестиций будет осуществлена частными игроками, особенно операторами сетей, что потребует изменения подхода к тарифообразованию – от систем "затраты плюс" до таких, которые стимулируют инвестиции.

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