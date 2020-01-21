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Использование возобновляемых источников энергии вырастет на 70% до 2050 года

Новости » Энергетика     21.01.2020 - 12:03
Использование возобновляемых источников энергии вырастет на 70% до 2050 года
Фото: Алексей Оржель (brdo.com.ua)

Общественное обсуждение концепции "зеленого энергетического" перехода Украины должно состояться в июне

Министерство энергетики подготовило концепцию энергетического перехода Украины до 2050 года, согласно которой за 30 лет в Украине на 70% вырастет использование возобновляемых источников энергии. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы говорим о том, что до 2050 года рост возобновляемых источников должен составлять порядка 70%. Мы просчитали. У нас есть оценки. Самым важным является то, что это развитие должно быть экономически обоснованным", - заявил Оржель.

По словам министра, в ближайшее время состоится диалог между украинской стороной и европейскими партнерами в рамках выполнения Ассоциации Украины с ЕС.

Оржель подчеркнул, что приоритетом европейских партнеров Украины в настоящее время является переход на технологии зеленой энергетики "Green DEAL".

Так, по плану министерства, общественное обсуждение концепции "зеленого энергетического" перехода Украины запланировано на июнь 2020 года. А до 2021 года планируется утвердить все стратегические документы для соответствующих изменений в энергетике.

"Насколько мне известно, уже в этом году будут введены солнечные станции, которые будут использоваться для собственного потребления одной из крупных промышленных групп. За счет этого эта группа будет экономить на тарифе системного оператора", - заявил Оржель.

Напомним, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз предоставит Украине поддержку в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце декабря Кабинет министров перевел "зеленую” электроэнергию на электронный аукцион Prozorro.Продажи, о чем сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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