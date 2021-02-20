UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Развертывание мобильного COVID-госпиталя на Прикарпатье: появились фото

Автор: Дмитрий Левицкий

На территории Богородчанского центральной районной больницы в Ивано-Франковской области сегодня утром началось развертывание мобильного госпиталя для COVID-пациентов. Госпиталь рассчитан на 120 койко-мест.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Мобильный COVID-госпиталь укомплектовали оборудованием для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Решение о развертывании госпиталя приняла Госкомиссия ТЭБ и НС из-за резкого ухудшения ситуации в области, в частности, недостатка койко-мест в больницах.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивают мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектован необходимым медицинским оборудованием. Силы МВД в регионе работают в усиленном режиме", - заявили в министерстве.

Фото: развертывание COVID-госпиталя в Богородчанах (mvs.gov.ua)

Напомним, мобильный госпиталь для COVID-пациентов прибыл в Ивано-Франковскую область вчера, 19 февраля. Госпиталь в Богородчанскую центральную районную больницу привезли подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как писало РБК-Украина, Ивано-Франковская область стала первой в Украине, где развернули мобильный COVID-госпиталь.

Добавим, Львов заявлял о готовности принять у себя COVID-пациентов из Ивано-Франковской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ивано-Франковская областьгоспитальКоронавирус
Читайте также
Ситуация с COVID-19 критическая в трех областях, но карантин усилили пока только в одной
Вспышка COVID-19 в западных областях: Минздрав назвал причину
Прогноз погоды