Не развертывание миротворцев подтверждает заинтересованность РФ в оккупации, - Порошенко

Не размещение миротворческой миссии на Донбассе подтверждает заинтересованность РФ в продолжении агрессии

Не размещение миротворческой миссии подтверждает заинтересованность России в продолжении агрессии и оккупации захваченной территории Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что в итоговом документе саммита НАТО говорится, что развертывание миротворческих сил на Донбассе поддержит и облегчит полную имплементацию минских договоренностей.

"Хочу снова вам процитировать итоговый документ саммита и выступление Генерального секретаря НАТО. Здесь написано, что мы тщательно обсуждали перспективы внедрения под руководством ООН миротворческих сил на Донбассе. Мы подчеркиваем, что это поддержит и облегчит полную имплементацию Минских договоренностей и соответствующий мандат для того, чтобы обеспечить всю территорию всей зоны оккупации, включая украинско-российскую границу. Это позиция стран НАТО", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, руководство России не может объяснить отказ в размещении миротворческой миссию ООН на Донбассе.

"И, безусловно, очень трудно Путину объяснить, почему он не дает возможности разместить миротворческую миссию, подтверждая тем самым факт заинтересованности России в продолжении агрессии, оккупации захваченной украинской территории", - подытожил президент.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что миротворческая миссия ООН поможет Украине вывести российские войска.