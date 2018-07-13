Порошенко: миротворческая миссия ООН поможет Украине вывести российские войска

Введение миссии не происходит из-за блокировки этого вопроса Россией несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума

Миротворческая миссия ООН поможет Украине вывести российские войска. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу France 24, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Порошенко отметил, что на востоке Украины происходит война из-за нарушения Россией украинского суверенитета. Он подчеркнул, что вследствие этого есть жертвы среди военного и гражданского населения на Донбассе.

По введению миротворческой миссии под эгидой ООН Петр Порошенко отметил, что основная ее задача - остановить боевые действия и обеспечить вывод войск агрессора с территории Украины.

"Миротворцы не должны возвращать украинский суверенитет, мы можем сделать это через политический процесс. Они должны вернуть мир на эту землю, остановить убийства. Присутствие миротворцев под мандатом СБ ООН сможет помочь нам вывести российские войска с этой территории, вывести российские танки, артиллерию", - сказал президент.

В то же время, Порошенко заявил, что введение миссии не происходит из-за блокировки этого вопроса именно Россией несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины.

"У нас есть гарантии безопасности со стороны России в Будапештском меморандуме, у нас есть подпись России под Минскими соглашениями, мы имеем русскую ответственность. Это очень важно", - сказал он.

Петр Порошенко отметил, что в Российскую Федерацию стали признавать агрессором не только на словах, но и в документах.

"Россия – агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах этого Саммита НАТО, что агрессивные действия России привели к этой ситуации. И это общее понимание, что это Россия и это агрессия", - подчеркнул он.

Отметим, что в декларации саммита НАТО в Брюсселе говорится о том, что Североатлантический альянс призывает Россию вывести войска с Донбасса.