Развернули силы еще до кризиса: в НАТО ответили на обвинения Лукашенко

Фото: Оана Лунгеску (flickr.com/nato)

Североатлантический альянс начал развертывание сил в Балтийском регионе еще до начала внутриполитического кризиса в Беларуси. Силы НАТО в регионе носят исключительно оборонительный характер.

Такое заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии "Интерфакс-Запад".

Так, Лунгеску ответила на упреки белорусского президента Александра Лукашенко об угрозе наращивания сил НАТО в регионе для Беларуси.

По ее словам, действия Альянса в Балтийском регионе являются прозрачными и касаются боевой подготовки и учений, которые планировались на долгосрочный период.

В качестве примера Лунгеску вспомнила развертывание системы радиолокационного обнаружения для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Напомним, недавно Лукашенко высказался о возможной военной угрозе для Беларуси со стороны НАТО. Лукашенко обвинил силы НАТО в якобы переброске к белорусским границам десятков американских военных самолетов.

Также белорусский президент обвинял Польшу в намерениях захватить Гродненскую область.

Кроме того, Лукашенко договорился с президентом РФ о применении совместной группировки войск в случае угрозы со стороны стран Запада.