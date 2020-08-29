ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Развернули силы еще до кризиса: в НАТО ответили на обвинения Лукашенко

Беларусь, Суббота 29 августа 2020 16:55
Развернули силы еще до кризиса: в НАТО ответили на обвинения Лукашенко
Фото: Оана Лунгеску (flickr.com/nato)
Автор: Дмитрий Левицкий

Североатлантический альянс начал развертывание сил в Балтийском регионе еще до начала внутриполитического кризиса в Беларуси. Силы НАТО в регионе носят исключительно оборонительный характер.

Такое заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии "Интерфакс-Запад".

Так, Лунгеску ответила на упреки белорусского президента Александра Лукашенко об угрозе наращивания сил НАТО в регионе для Беларуси.

По ее словам, действия Альянса в Балтийском регионе являются прозрачными и касаются боевой подготовки и учений, которые планировались на долгосрочный период.

В качестве примера Лунгеску вспомнила развертывание системы радиолокационного обнаружения для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Напомним, недавно Лукашенко высказался о возможной военной угрозе для Беларуси со стороны НАТО. Лукашенко обвинил силы НАТО в якобы переброске к белорусским границам десятков американских военных самолетов.

Также белорусский президент обвинял Польшу в намерениях захватить Гродненскую область.

Кроме того, Лукашенко договорился с президентом РФ о применении совместной группировки войск в случае угрозы со стороны стран Запада.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр ЛукашенкоНАТОБеларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь