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Переход на стандарты НАТО должен быть закреплен в Нацразведпрограмме, - Зеленский

Автор: Юлия Струк

Зеленский призывает прописать в программе и оснащение подразделений современным вооружением и техникой

Президент Владимир Зеленский заявил, что в новой Национальной разведывательной программе на 2021-2025 годы надо закрепить переход на стандарты НАТО. Речь идет о стандартах в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, глава государства отметил, что в программе обязательно должны быть закреплены ключевые вещи, среди которых и оснащение подразделений современным вооружением и техникой.

"Переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул важность возрождения боевого духа украинской военной разведки.

Напомним, ранее президент провел кадровые изменения в руководстве Главного управления разведки Министерства обороны Украины: он уволил с должности главу ведомства Василия Бурбу и назначил Кирилла Буданова.

Как писало РБК-Украина, в конце мая Зеленский подписал указ "О годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".

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