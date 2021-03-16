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В розвідці США вважають, що КНДР готується провести нове випробування ракет

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 16 березня 2021 22:05
В розвідці США вважають, що КНДР готується провести нове випробування ракет Фото: Білий будинок (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Розвідка Сполучених Штатів вважає, що КНДР може готуватися до проведення нових ракетних випробувань вперше з моменту вступу на посаду американського президента Джо Байдена. У Білому домі чекають, що КНДР прийме остаточне рішення про проведення тестового запуску на основі підсумків візиту держсекретаря США Ентоні Блинкена і міністра оборони Ллойда Остіна в Японію і Корею.

Про це повідомляє СNN з посиланням на джерела в адміністрації США.

Наголошується, що кілька відомств США проводять консультації з питання реакції на можливий запуск КНДР. Передбачається, що це може бути випробування ракети або ракетного двигуна. Останні ракетні випробування пройшли в КНДР в березні минулого року.

Білий дім проводить перегляд політики щодо КНДР, про його результати може бути оголошено в найближчі тижні, повідомив телекомпанії джерело в Державному департаменті. Очікується, що президент США Джо Байден обере підхід, який буде відрізнятися від підходу його попередника Дональда Трампа, щоб досягти "повної денуклеаризації КНДР".

Раніше глава Північного командування Сполучених Штатів генерал Глен Ван Херк заявив, що Пентагон стурбований успіхами, яких змогли домогтися влади КНДР у своїх програмах з розробки балістичних ракет і ядерної зброї.

За його словами, Пхеньян відмовився від мораторію на ядерні та ракетні випробування, про яке було оголошено в 2018 році.

Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути свою політику відносно Північної Кореї. Це повинно статися "протягом наступного місяця або близько того".

Як повідомлялося, погляди Байдена полягають у тому, що ядерна або ракетна діяльність КНДР несе серйозну загрозу міжнародному миру і безпеки.

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