В разведке рассказали, как Путин поощряет солдат к зверствам против украинцев

Еще месяц назад глава Кремля Владимир Путин присвоил 64 мотострелковой бригаде, которая предварительно причастна к зверствам в Буче , почетное наименование "гвардейская". Таким образом президент России поощряет своих солдат к зверствам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования "гвардейская" свидетельствует о целенаправленном поощрении Путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины", - пишет разведка.

Резня в Буче

Отметим, что во время временной оккупации Бучи Киевской области, оккупанты прибегли к жестоким зверствам против украинских гражданских, которые сопровождались похищениями, пытками, изнасилованием, в том же числе детей, и мародерством.

Украина назвала произошедшее в Буче геноцидом украинского народа и призвала Международный уголовный суд расследовать преступления России.

Между тем страна-оккупант продолжает оправдываться и называть это "провокацией и постановкой", однако международные СМИ неоднократно опровергали заявления России.