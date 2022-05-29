В розвідці розповіли, як Путін заохочує солдатів до звірств проти українців

Ще місяць тому голова Кремля Володимир Путін присвоїв 64 мотострілецькій бригаді, яка попередньо причетна до звірств у Бучі , почесне найменування "гвардійська". Таким чином президент Росії заохочує своїх солдатів до звірств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

"Присвоєння 64 мотострілецькій бригаді почесного найменування “гвардійська” свідчить про цілеспрямоване заохочення Путіним практики здійснення російськими солдатами злочинів на території України", - пише розвідка.

Різанина в Бучі

Відзначимо, що під час тимчасової окупації Бучі Київської області, окупанти вдалися до жорстоких звірств проти українських цивільних, які супроводжувались викраденнями, тортурами, зґвалтуванням, у тому ж числі дітей, та мародерством.

Україна назвала подію в Бучі геноцидом українського народу та закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати злочини Росії.

Тим часом країна-окупант продовжує виправдовуватись й називати це "провокацією та постановкою", однак міжнародні ЗМІ неодноразово спростовували заяви Росії.