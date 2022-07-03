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В разведке Британии назвали приоритетную цель политики России в Украине

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 03 июля 2022 09:10
В разведке Британии назвали приоритетную цель политики России в Украине Фото: В разведке Британии назвали приоритетную цель политики России в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупационные власти заявили, что проведут референдум о присоединении Херсонской области к РФ к осени 2022 года. Россия, вероятно, отдает приоритет псевдоконституционному голосованию в попытке узаконить свой контроль над регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве предположили, что арест избранного мэра Херсона, который произошел 28 июня, является попыткой подавить сопротивление оккупации.

"Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление. Херсонская область является регионом, который наиболее полно подвергся новой российской оккупации с февраля", - говорится в сообщении.

В британской разведке заявили, что приоритетной целью политики России является поиск конституционного решения для оккупации.

"Вполне вероятно, что она будет готова подтасовать результаты голосования, чтобы добиться приемлемого результата", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка считает, что россияне планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

По мнению мэра города Игоря Колыхаева, захватчики хотят аннексировать Херсонскую область, как это было с Крымом.

Кроме того, в Херсонской области уже открыли пункты выдачи российских паспортов, чтобы сфальсифицировать результаты "референдума".

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