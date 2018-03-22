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Разведка зафиксировала въезд на оккупированный Донбасс колонны спецтехники из РФ

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 14:33
Фото: спецтехника РФ (mil.ru)
Фото: спецтехника РФ (mil.ru)

РФ продолжает усиливать так называемые подразделения российских войск на оккупированном Донбассе

Украинская разведка зафиксировала въезд на оккупированный Донбасс колонны спецтехники связи и радиоэлектронной борьбы с Российской Федерации. Об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Российская Федерация продолжает усиливать так называемые подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса. Отмечен въезд колонны специальной техники связи и радиоэлектронной борьбы со стороны Ростовской области РФ через неконтролируемый участок украинской границы", - сообщил он.

По данным разведки, опознавательные знаки и эмблемы на российской военной технике были намеренно закрашены, а личный состав одет в военную форму разного типа и маскировочные халаты.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе за неделю зафиксировано 7 полетов российских беспилотников.

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Теги: Российская Федерация, Донбасс, разведка
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