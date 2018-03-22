Розвідка зафіксувала в’їзд на окупований Донбас колони спецтехніки з РФ

РФ продовжує посилювати так звані підрозділи російських військ на окупованому Донбасі

Українська розвідка зафіксувала в’їзд на окупований Донбас колони спецтехніки зв’язку та радіоелектронної боротьби з Російської Федерації. Про це на брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"Російська Федерація продовжує посилювати так звані підрозділи російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донбасу. Відмічено в’їзд колони спеціальної техніки зв’язку та радіоелектронної боротьби з боку Ростовської області РФ через неконтрольовану ділянку українського кордону", - повідомив він.

За даними розвідки, розпізнавальні знаки та емблеми на російській військовій техніці були навмисно зафарбовані, а особовий склад вдягнено у військову форму різного типу та маскувальні халати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі за тиждень зафіксовано 7 польотів російських безпілотників.