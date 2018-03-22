На окупованому Донбасі за тиждень зафіксовано 7 польотів російських безпілотників, - ІС

Бойовики продовжують активне ведення повітряної розвідки бойових порядків ЗСУ

На окупованому Донбасі за тиждень зафіксовано 7 польотів російських безпілотників. Про це у Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Противник продовжує активне ведення повітряної розвідки бойових порядків ЗС України - за тижневий період зафіксовано 7 розвідувальний політ БПЛА ЗС РФ, в т. год. 2 польоти БПЛА "Орлан-10", які здійснювалися з заходом в оперативно-тактичну глибину оборони ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір» В останній тижневий період (з 15 по 21 березня ц. р.) в зоні... Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше Тимчук повідомляв, що 15 березня 2018 року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики провели "навчання цивільної оборони".

Зокрема, окупаційними військами перевірялася система оповіщення населення, стан бомбосховищ, а також організація взаємодії між військовими частинами і комісаріатами з практичним відпрацюванням питань оповіщення приписного складу і розгортанням пунктів прийому особового складу.