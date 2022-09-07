UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведка о возможности "референдума" в Херсоне: не смогут даже сымитировать

Фото: оккупанты не смогут сымитировать "референдум" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Так называемый "референдум" оккупантов в Херсонской области не имеет никаких перспектив. Россияне даже не смогут сымитировать его проведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

По его словам, оккупанты на юге Украины понимают, что провести псевдореферендум не удастся. Планам россиян мешают украинские военные и местное население.

"Ни Вооруженные силы Украины, ни общество в целом не дают россиянам даже возможности имитировать этот процесс. И, конечно, мир сразу отвергнет и даже саму попытку подобного референдума - это будет несерьезно", - отметил Юсов.

Напомним, недавно разведка провела спецоперацию в оккупированной Каменке-Днепровской. Военные уничтожили базу ФСБ и склад бюллетеней для так называемого "референдума".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьГлавное управление разведкиРеферендум