Розвідка про можливість "референдуму" в Херсоні: не зможуть навіть зімітувати

Так званий "референдум" окупантів у Херсонській області не має ніяких перспектив. Росіяни навіть не зможуть зімітувати його проведення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.
За його словами, окупанти на півдні України розуміють, що провести псевдореферендум не вдасться. Планам росіян заважають українські військові і місцеве населення.
"Ані Збройні сили України, ані суспільство в цілому не дають росіянам навіть можливості імітувати цей процес. І, звичайно, світ одразу відкине і навіть саму спробу подібного референдуму - це буде несерйозно", - зазначив Юсов.
Нагадаємо, нещодавно розвідка провела спецоперацію в окупованій Кам'янці-Дніпровській. Військові знищили базу ФСБ та склад бюлетенів для так званого "референдуму".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.