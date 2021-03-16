UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Разведка США выявила попытки вмешательства России в выборы-2020, - Reuters

Автор: Дмитрий Левицкий

Американское разведывательное сообщество сегодня, 16 марта, должно опубликовать отчет о выборах президента в 2020 году. В этом отчете речь пойдет о попытках вмешательства со стороны России.

Об этом сообщило американское агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Разведывательное сообщество также обнаружило попытки вмешательства в американские выборы со стороны Ирана. Москва и Тегеран распространяли дезинформацию, пытаясь повлиять на результаты выборов.

Кого именно из кандидатов пытались дискредитировать спецслужбы России и Ирана, источники американского агентства не рассказали. Других подробностей этого доклада разведки также не раскрывают.

Это уже не первый случай вмешательства России в американские выборы. Москву уже обвиняли во вмешательстве в выборы 2016 года. Тогда российское вмешательство едва не привело к импичменту президента Дональда Трампа, которого заподозрили в сотрудничестве с Кремлем.

Напомним, в начале 2021 года США ввели санкции против нескольких украинцев за вмешательство в выборы. В американском санкционном списке оказался нардеп Александр Дубинский.

После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал возбуждения уголовного дела в отношении украинцев, которых США обвинили во вмешательстве в выборы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВыборы в США
Читайте также
Россия, Китай и изменение климата: Столтенберг назвал главные вызовы для НАТО
Россия провела кибератаку на Украину в ответ на санкции, - СНБО
Прогноз погоды