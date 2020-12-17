Разведка США не смогла вовремя подготовить доклад о вмешательстве в выборы

Разведывательное сообщество США не представит выводы о влиянии третьих стран на прошедшие президентские выборы, как это планировалось -18 декабря. Перенос доклада может быть связан со спорами внутри спецслужбы о роли Китая в этом процессе.

Об этом сообщает Fox News.

Доклад должен был поступить высшему руководству США не позднее 45 дней после выборов.

"Сегодня во второй половине дня сотрудники разведки уведомили DNI о том, что разведывательное сообщество не уложится в срок до 18 декабря для представления секретной оценки иностранных угроз выборам 2020 года в США", - сообщила глава отдела стратегических коммуникаций Национальной разведки (DNI) США Аманда Шох в Twitter.

Она добавила, что после выборов разведывательное сообщество получило соответствующие отчеты и еще не завершило работу над докладом.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI) подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры.

К слову, в США коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом. Он набирает 302 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.