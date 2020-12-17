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Розвідка США не змогла вчасно підготувати доповідь про втручання у вибори

Автор: Даша Харченко

Розвідувальне співтовариство США не представить висновки про вплив третіх країн на президентські вибори, як це планувалося -18 грудня. Перенесення доповіді може бути пов'язане зі спорами всередині спецслужби про роль Китаю в цьому процесі.

Про це повідомляє Fox News.

Звіт повинен був надійти вищому керівництву США не пізніше 45 днів після виборів.

"Сьогодні у другій половині дня співробітники розвідки повідомили DNI про те, що розвідувальне співтовариство не вкладеться в термін до 18 грудня <...> для подання секретної оцінки іноземних загроз виборів 2020 року в США", - повідомила голова відділу стратегічних комунікацій Національної розвідки (DNI) США Аманда Шох в Twitter.

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Вона додала, що після виборів розвідувальне співтовариство отримало відповідні звіти і ще не завершило роботу над доповіддю.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) та Управління директора національної розвідки (ODNI) підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їхньою інформацією, організували атаку російські хакери.

До речі, у США колегія вибірників за результатами голосування затвердила Джо Байдена новим президентом. Він набирає 302 вибірників проти 232 у чинного президента Дональда Трампа.

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