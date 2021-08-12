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Разведка США склоняется к двум теориям о происхождении коронавируса, - CNN

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Вашингтон, Четверг 12 августа 2021 09:07
Разведка США склоняется к двум теориям о происхождении коронавируса, - CNN Фото: разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Американская разведка не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса. Она склоняется к двум теориям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

В проекте доклада о происхождении коронавируса СOVID-19 пока нет единого вывода по сути изучения вопроса, сообщил телеканал, ссылаясь на источники.

После трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество все еще склоняется к двум теориям:

  • вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии,
  • вирус естественным образом перешел к людям от животных.

Напомним, ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.

Отметим, в США допустили, что происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.

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