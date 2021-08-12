Разведка США склоняется к двум теориям о происхождении коронавируса, - CNN

Американская разведка не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса. Она склоняется к двум теориям.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CNN .

В проекте доклада о происхождении коронавируса СOVID-19 пока нет единого вывода по сути изучения вопроса, сообщил телеканал, ссылаясь на источники.

После трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество все еще склоняется к двум теориям: