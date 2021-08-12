Розвідка США схиляється до двох теорій про походження коронавірусу, - CNN

Американська розвідка не прийшла до єдиного висновку про походження коронавірусу. Вона схиляється до двох теорій.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN .

У проекті доповіді про походження коронавірусу СOVID-19 поки немає єдиного висновку по суті вивчення питання, повідомив телеканал, посилаючись на джерела.

Після трьох місяців вивчення даних розвідувальне співтовариство все ще схиляється до двох теорій: