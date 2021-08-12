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Розвідка США схиляється до двох теорій про походження коронавірусу, - CNN

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Вашингтон, Четвер 12 серпня 2021 09:07
Розвідка США схиляється до двох теорій про походження коронавірусу, - CNN Фото: розвідка США не прийшла до єдиного висновку про походження коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Американська розвідка не прийшла до єдиного висновку про походження коронавірусу. Вона схиляється до двох теорій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

У проекті доповіді про походження коронавірусу СOVID-19 поки немає єдиного висновку по суті вивчення питання, повідомив телеканал, посилаючись на джерела.

Після трьох місяців вивчення даних розвідувальне співтовариство все ще схиляється до двох теорій:

  • вірус виник у лабораторії Уханьського інституту вірусології,
  • вірус природним чином перейшов до людей від тварин.

Нагадаємо, раніше Китай відмовився слідувати запропонованому ВООЗ плану другого етапу розслідування походження коронавірусу.

Зазначимо, в США допустили, що походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.

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