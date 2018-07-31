Розвідка США отримала інформацію про виробництво КНДР нових ракет

Дані були отримані завдяки знімкам із супутника

У спецслужб Сполучених Штатів Америки є відомості про те, що Північна Корея (КНДР) працює над виробництвом нових міжконтинентальних ракет. Про це повідомили наближені до розвідки офіційні особи, передає The Washington Post.

Джерела газети розповіли, що в дослідницькому центрі Санумдонг під Пхеньяном працюють над виробництвом щонайменше двох міжконтинентальних ракет.

Відповідні дані були отримані завдяки знімкам із супутника, зробленим в останні кілька тижнів.

Фахівці не бачили самі ракети, але на знімках були помічені тягачі у чохлах, на яких раніше перевозили саме такі снаряди.

Як зазначає видання, дані спецслужб надійшли на тлі переговорів між Пхеньяном і Вашингтоном про роззброєння після зустрічі Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зазначив, що Північна Корея протягом 9 місяців не запускала ракети та не проводила жодних ядерних випробувань.