Разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на выборы в 2018

Фото: Дэниел Коутс (Getty Images)

России, Китаю, Ирану и другим странам не удалось нарушить избирательную систему США

Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в Соединенных Штатах в ноябре. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Россия и другие зарубежные страны, включая Китай и Иран, провели мероприятия по влиянию и кампании по обмену сообщениями, нацеленные на Соединенные Штаты, для продвижения своих стратегических интересов", - заявил Коутс.

В то же время, по его словам, признаков успешного вмешательства в американскую предвыборную кампанию и влияния на процесс голосования спецслужбы не обнаружили.

"В настоящее время у разведывательного сообщества нет отчетов, которые бы указывали на какое-либо нарушение избирательной системы нашей страны, которое помешало бы голосованию, изменило результаты подсчета голосов или нарушило возможность подсчета голосов", - констатировал Коутс.

Оценка возможного вмешательства России, а также других стран в кампанию была проведена специалистами по запросу Белого дома. Документ передан на рассмотрение Министерству юстиции и Агентству национальной безопасности Штатов.

Напомним, ранее The Washington Post опубликовала новые доказательства вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.