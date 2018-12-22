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Розвідка США звинуватила Росію в спробі вплинути на вибори в 2018

Новини » Політика    22.12.2018 - 02:20
Розвідка США звинуватила Росію в спробі вплинути на вибори в 2018
Фото: Деніел Коутс (Getty Images)

Росії, Китаю, Ірану та іншим країнам не вдалося порушити виборчу систему США

Росія, Китай та Іран намагалися вплинути на проміжні вибори у Сполучених Штатах у листопаді. Про це заявив директор Національної розвідки США Деніел Коутс, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Росія та інші зарубіжні країни, у тому числі Китай і Іран, провели заходи впливу та кампанії з обміну повідомленнями, націлені на Сполучені Штати, для просування своїх стратегічних інтересів", - заявив Коутс.

Водночас, з його слів, ознак успішного втручання в американську передвиборну кампанію і впливу на процес голосування спецслужби не знайшли.

"Наразі у розвідувального співтовариства немає звітів, які б вказували на якесь порушення виборчої системи нашої країни, яке завадило б голосуванню, змінило результати підрахунку голосів або порушило можливість підрахунку голосів", - констатував Коутс.

Оцінка можливого втручання Росії, а також інших країн у кампанію була проведена фахівцями за запитом Білого дому. Документ переданий на розгляд Міністерству юстиції та Агентству національної безпеки Штатів.

Нагадаємо, раніше The Washington Post опублікувала нові докази втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році.

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