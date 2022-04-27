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Разведка США в начале войны помогла Украине спасти самолеты и ПВО, - NBC

Фото: разведка США в начале войны помогла Украине спасти самолеты и ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину американская разведка предоставила Киеву данные о том куда оккупанты планируют сбросить свои ракеты и бомбы. Это помогло украинской стороне спасти свои самолеты и системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как информирует издание, ссылаясь на заявления официальных лиц, обмен разведывательными данными также позволил украинским военным сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих, что помогло отразить нападение России на ключевой аэропорт под Киевом.

Именно это, по их словам, сыграло решающую роль в успехе Украины против многочисленных российских войск.

В издании отмечают, что именно подробности о средствах ПВО и транспортный самолет, о которых ранее не сообщалось, подчеркивают, почему разведывательные данные американских спецслужб и Пентагона стали важным фактором, что помогает Украине помешать усилиям РФ захватить большую часть страны.

Как приводит NBC слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома, "США регулярно предоставляют подробную, своевременную информацию украинцам на поле боя, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии, и будет продолжать делать это дальше".

Напомним, недавно сообщалось, что США передают Украине разведданные, которые помогут поражать цели в ОРДЛО и Крыму.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 63-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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