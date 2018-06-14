Разведка сообщает об увеличении числа поставок боевикам на Донбасс беспилотников из РФ

Командование РФ на Донбассе принимает дополнительные меры для усиления ведения воздушной разведки

Командование российских оккупационных войск на Донбассе усиливает ведение воздушной разведки, увеличивая количество поставок беспилотных летательных аппаратов с территории России. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Командование российских оккупационных войск предпринимает ряд дополнительных мер для усиления ведения воздушной разведки, увеличивая количество поставок беспилотных летательных аппаратов с территории России", - сообщил он.

Как отметил представитель Минобороны, отдельные образцы беспилотников передают передовым подразделениям боевиков, где они не предусмотрены по штату и где отсутствуют специалисты для их эксплуатации.

"10 июня боевики одного из передовых подразделений т.наз. 1 АК с целью разведки позиций Объединенных сил запустили беспилотник. Его сбили воины соседнего вражеского подразделения из-за ошибочно заданногои не согласованного маршрута полета", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 13 июня 2018 года, пострадали 4 украинских военных.