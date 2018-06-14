Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Разведка сообщает об увеличении числа поставок боевикам на Донбасс беспилотников из РФ

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 13:20
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Командование РФ на Донбассе принимает дополнительные меры для усиления ведения воздушной разведки

Командование российских оккупационных войск на Донбассе усиливает ведение воздушной разведки, увеличивая количество поставок беспилотных летательных аппаратов с территории России. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Командование российских оккупационных войск предпринимает ряд дополнительных мер для усиления ведения воздушной разведки, увеличивая количество поставок беспилотных летательных аппаратов с территории России", - сообщил он.

Как отметил представитель Минобороны, отдельные образцы беспилотников передают передовым подразделениям боевиков, где они не предусмотрены по штату и где отсутствуют специалисты для их эксплуатации.

"10 июня боевики одного из передовых подразделений т.наз. 1 АК с целью разведки позиций Объединенных сил запустили беспилотник. Его сбили воины соседнего вражеского подразделения из-за ошибочно заданногои не согласованного маршрута полета", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 13 июня 2018 года, пострадали 4 украинских военных.

В Минобороны подтвердили информацию о 4 пострадавших на Донбассе военных Сурков продолжит заниматься вопросами Донбасса, - Кремль
Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь