В Минобороны подтвердили информацию о 4 пострадавших на Донбассе военных

В течение суток на Донбассе был уничтожен один и ранены пятеро боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 13 июня 2018 года, пострадали 4 украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. Их безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - сообщил он.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 33 вражеских обстрела, украинские защитники 21 раз открывали огонь в ответ.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что по информации разведки, в течение суток на Донбассе был уничтожен один и ранены пятеро боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки боевики на Донбассе применяли артиллерию и минометы против сил ООС.