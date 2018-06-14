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В Минобороны подтвердили информацию о 4 пострадавших на Донбассе военных

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 13:06
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

В течение суток на Донбассе был уничтожен один и ранены пятеро боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 13 июня 2018 года, пострадали 4 украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. Их безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - сообщил он.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 33 вражеских обстрела, украинские защитники 21 раз открывали огонь в ответ.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что по информации разведки, в течение суток на Донбассе был уничтожен один и ранены пятеро боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки боевики на Донбассе применяли артиллерию и минометы против сил ООС.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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