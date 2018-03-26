Разведка сообщает об активизации деятельности ФСБ на оккупированном Донбассе

"С начала марта этого года на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей активизировалась деятельность ФСБ Российской Федерации. Наблюдается увеличение количества оперативных групп спецслужб оккупантов и повышение уровня их технического оснащения", - сообщил он.
Как отмечают в Минобороны, для усиления контроля за местными жителями представители ФСБ привлекают дополнительные ресурсы новейшей специальной техники, расширяют масштабы проведения спецмероприятий, в частности, по прослушиванию переговоров в сотовых сетях.
"Наиболее активную деятельность оккупанты развернули вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения", - сообщил он.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне отбирают паспорта у боевиков на оккупированном Донбассе.