Разведка сообщает об активизации деятельности ФСБ на оккупированном Донбассе

Наиболее активную деятельность оккупанты развернули возле КПВВ на линии разграничения

Украинская разведка сообщает об активизации деятельности Федеральной службы безопасности Украины на оккупированном Российской Федерацией Донбассе. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С начала марта этого года на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей активизировалась деятельность ФСБ Российской Федерации. Наблюдается увеличение количества оперативных групп спецслужб оккупантов и повышение уровня их технического оснащения", - сообщил он.

Как отмечают в Минобороны, для усиления контроля за местными жителями представители ФСБ привлекают дополнительные ресурсы новейшей специальной техники, расширяют масштабы проведения спецмероприятий, в частности, по прослушиванию переговоров в сотовых сетях.

"Наиболее активную деятельность оккупанты развернули вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне отбирают паспорта у боевиков на оккупированном Донбассе.