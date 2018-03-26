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Розвідка повідомляє про активізацію діяльності ФСБ на окупованому Донбасі

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 13:36
Фото: український розвідник (rzvdkfacebook_com)
Фото: український розвідник (rzvdkfacebook_com)

Найбільш активну діяльність окупанти розгорнули поблизу КПВВ на лінії розмежування

Українська розвідка повідомляє про активізацію діяльності Федеральної служби безпеки України на окупованому Російською Федерацією Донбасі. Про це з посиланням на інформацію розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"З початку березня цього року на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей активізувалась діяльність ФСБ Російської Федерації. Спостерігається збільшення кількості оперативних груп спецслужб окупантів та підвищення рівня їх технічного оснащення", - повідомив він.

Як зазначають у Міноборони, для посилення контролю за місцевими мешканцями представники ФСБ залучають додаткові ресурси новітньої спеціальної техніки, розширюють масштаби проведення спецзаходів, зокрема, щодо прослуховування переговорів у стільникових мережах.

"Найбільш активну діяльність окупанти розгорнули поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни відбирають паспорти у бойовиків на окупованому Донбасі.

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Теги публікації: ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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