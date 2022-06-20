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Разведка рядом. Из-за перехвата разговоров оккупанты просят родственников ничего не спрашивать

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 июня 2022 20:28
Разведка рядом. Из-за перехвата разговоров оккупанты просят родственников ничего не спрашивать Фото: оккупанты просят родственников нечего спрашивать, потому что разговоры перехватывают (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Главное управление разведки во второй раз перехватило разговор оккупанта с невестой. Захватчик упрекает ее, что их разговор перехватили и обнародовали в интернет. И просит ничего у него не спрашивать, потому что телефон прослушивается.

Об этом сообщает РБК-Украина с о ссылкой на ГУР Украины.

В еще одном перехваченном телефонном разговоре с невестой фигурант ссорится, что она выпытала у него информацию об убийстве 10-ти военнослужащих ВСУ и этот разговор был перехвачен и освещен.

"Ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают", - упрекает российский захватчик.

Девушка нервничает, что освещены ее личные данные и переживает доживет ли она до свадьбы после этого перехвата.

"Меня всю трясет, не знаю, выживу ли я до свадьбы своей здесь", - сказала она.

В ГУР Украины обратились к молодоженам: "Иван и Элина, мы - Главное управление разведки, мы рядом!".

Напомним, в одном из перехватов ГУР оккупанты просят своих родителей помочь им вернуться домой с фронта.

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