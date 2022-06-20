Розвідка поруч. Окупанти просять родичів нічого не питати, бо розмови перехоплюють
Головне управління розвідки вдруге перехопило розмову окупанта з нареченою. Загарбник дорікає їй, що їхню розмову перехопили і оприлюднили в Інтернет. І просить нічого в нього не питати, бо телефон прослуховується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнм на ГУР України.
У ще одній перехопленій телефонній розмові з нареченою фігурант свариться, що вона випитала у нього інформацію про вбивство 10-ти військовослужбовців ЗСУ і цю розмову було перехоплено та висвітлено.
"Ти навіщо ось ці ось питання, ти бачиш розмови перехоплюють", - дорікає російський загарбник.
Дівчина нервує, що висвітлені її особисті дані та переживає чи доживе вона до весілля після цього перехоплення.
"Мене всю трясе, не знаю, чи я виживу до весілля свого тут", - сказала вона.
У ГУР України звернулися до молодят: "Іван та Еліна, ми - Головне управління розвідки, ми поруч!".
Нагадаємо, в одному із перехоплень ГУР окупанти просять своїх батьків допомогти їм повернутися додому з фронту.
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