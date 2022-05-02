Разведка о присоединении "ЛДНР" к России: Путин находится на распутье

Российская Федерация пока не приняла решение о присоединении "ЛДНР" в свой состав. Но некоторые шаги все же сделаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Буданова для "НВ".

"Однако определенные шаги уже сделаны. Среди них самый главный - переход кураторства от господина Суркова Владислав Сурков - представитель президента РФ, отвечавший за зарубежные территории, к первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко. Это непосредственное руководство из Кремля. Это никакое не руководство зарубежными территориями", - заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Россия готовится к такому сценарию, однако пока окончательного решения нет. Решение же будет зависеть от того, удастся ли Москве захватить всю территорию Донбасса.