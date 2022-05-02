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Разведка о присоединении "ЛДНР" к России: Путин находится на распутье

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация пока не приняла решение о присоединении "ЛДНР" в свой состав. Но некоторые шаги все же сделаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Буданова для "НВ".

"Однако определенные шаги уже сделаны. Среди них самый главный - переход кураторства от господина Суркова Владислав Сурков - представитель президента РФ, отвечавший за зарубежные территории, к первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко. Это непосредственное руководство из Кремля. Это никакое не руководство зарубежными территориями", - заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Россия готовится к такому сценарию, однако пока окончательного решения нет. Решение же будет зависеть от того, удастся ли Москве захватить всю территорию Донбасса.

Война России против Украины длится шестьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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