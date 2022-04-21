Разведка опубликовала данные оккупантов из Твери, совершивших преступления против украинцев

Разведка опубликовала данные военных из 79 реактивно-артиллерийской бригады из Твери, совершающих преступления против украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Отмечается, что оккупанты относятся к западному военному округу вооруженных сил России.
"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!",- говорится в сообщении.
Всего в список вошли 8 оккупантов. Просмотреть их личные данные можно ссылке.
В разведке сообщили, что именно они из артиллерии и других тяжелых видов оружия обстреливали Сумскую и Харьковскую области. В частности, из-за этого погибли мирные украинцы.
Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные генерала-предателя, который воюет против Украины.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 57-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!