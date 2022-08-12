Разведка обратилась к жителям оккупированного Энергодара: в чем причина

Украинские военные разведчики обратились к жителям временно оккупированного Энергодара (Запорожская область). Их просят предоставить информацию об оккупантах и предателях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
Жителей Энергодара и прилегающих территорий просят сообщать:
Также важна информация о работниках "Росатома" и других российских служащих, а именно должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки авто, которыми они передвигаются, и маршруты.
Передать информацию можно по номеру + 380963101126 в Signal и WhatsApp.
Также в разведке отметили, что получение паспорта РФ также позволяет зачислить человека к коллаборантам и пособникам оккупантов.
Напомним, мэр Энергодара отметил, что ситуация в оккупированном городе сложная, но эвакуироваться возможно.
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