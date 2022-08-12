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Разведка обратилась к жителям оккупированного Энергодара: в чем причина

Фото: жителей Энергодара просят сообщать об оккупантах и коллаборантах (en gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные разведчики обратились к жителям временно оккупированного Энергодара (Запорожская область). Их просят предоставить информацию об оккупантах и предателях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Жителей Энергодара и прилегающих территорий просят сообщать:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно с координатами);
  • места проживания руководящего состава оккупационных войск (желательно с координатами);
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники;
  • точные данные местных коллаборационистов, перешедших на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геолокация, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и должности, занимаемые сейчас);
  • лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационной власти.

Также важна информация о работниках "Росатома" и других российских служащих, а именно должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки авто, которыми они передвигаются, и маршруты.

Передать информацию можно по номеру + 380963101126 в Signal и WhatsApp.

Также в разведке отметили, что получение паспорта РФ также позволяет зачислить человека к коллаборантам и пособникам оккупантов.

Напомним, мэр Энергодара отметил, что ситуация в оккупированном городе сложная, но эвакуироваться возможно.

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