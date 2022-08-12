Розвідка звернулася до жителів окупованого Енергодару: у чому причина

Жителів Енергодара та прилеглих територій просять повідомляти:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажано з координатами);

місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажано з координатами);

місця розташування та маршрути пересування військової техніки;

точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геолокація, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз);

осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Також важлива інформація про працівників "Росатома" та інших російських службовців, а саме посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки авто, якими вони пересуваються, та маршрути.

Передати інформацію можна за номером +380963101126 у Signal та WhatsApp.

Також у розвідці наголосили, що отримання паспорта РФ також дозволяє зарахувати людину до колаборантів та посібників окупантів.