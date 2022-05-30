Разведка обнародовала список вертолетчиков из Санкт-Петербурга, бомбящих Харьков и область

"Военная разведка Украины обнародует список военных преступников - военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633 аэродром "Пушкин г. Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении.

По данным разведки, жены этих вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.

В то же время в западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока РФ.

"Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих этой вертолетной эскадрильи", - добавляют разведчики.

Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке.