Розвідка оприлюднила список вертолітників з Санкт-Петербургу, які бомблять Харків та область

"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців - військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром "Пушкін", м. Санкт-Петербург)", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, дружини цих вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

Водночас в західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу РФ.

"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців з цієї вертолітної ескадрильї", - додають розвідники.

Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.