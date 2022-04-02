Разведка обнародовала список артиллеристов из Ингушетии, совершающих преступления против украинцев

Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной список российских оккупантов, которые совершают преступления против украинцев. На этот раз названы данные артиллеристов из Ингушетии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 291-й артиллерийской бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (в/ч 64670)Республика Ингушетия, Сунженский р-н, н. п. Троицкая, совершающих военные преступления против народа Украины", - говорится в сообщении.
Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, недавно ГУР опубликовало список военнослужащих 34 бригады управления (воинская часть 29202) города Владикавказ, которые совершают военные преступления против народа Украины.
Также ранее украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.
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