Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за минувшие сутки

Боевики понесли потери убитыми и ранеными

В результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки боевики понесли потери убитыми и ранеными. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"По данным нашей разведки, не обошлось без потерь и в рядах оккупационных войск - в результате точного ответного огня двое боевиков были уничтожены и пятеро ранены", - отметил он.

Напомним, ранее на Донбассе задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика", который собирал на подконтрольной правительству Украины территории разведывательную информацию. Правоохранители решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.