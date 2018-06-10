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Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за минувшие сутки

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 16:39
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Боевики понесли потери убитыми и ранеными

В результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки боевики понесли потери убитыми и ранеными. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"По данным нашей разведки, не обошлось без потерь и в рядах оккупационных войск - в результате точного ответного огня двое боевиков были уничтожены и пятеро ранены", - отметил он.

Напомним, ранее на Донбассе задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика", который собирал на подконтрольной правительству Украины территории разведывательную информацию. Правоохранители решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, разведка, боевики, потери  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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