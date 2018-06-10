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Розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі за минулу добу

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 16:39
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Бойовики понесли втрати вбитими і пораненими

У результаті бойових дій на Донбасі за минулу добу бойовики понесли втрати вбитими і пораненими. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

"За даними нашої розвідки, не обійшлося без втрат і в лавах окупаційних військ - в результаті точного вогню у відповідь двоє бойовиків були знищені і п'ятеро поранені", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше на Донбасі затримали бойовиків терористичної організації "Донецька народна республіка", який збирав на підконтрольній уряду України території розвідувальну інформацію. Правоохоронці вирішують питання про оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, розвідка, бойовики, потери  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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