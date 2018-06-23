Разведка констатирует рост числа преступлений против жителей Донбасса, совершенных военными РФ

Военные РФ силой заняли один из частных домов на Донбассе

На оккупированном Донбассе продолжает расти количество преступлений против гражданского населения, совершенных военнослужащими Российской Федерации (РФ) с использованием оружия. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против гражданского населения (мародерства, грабежи), совершенных военнослужащими 1 и 2 АК ВС РФ с использованием оружия", - сообщил он.

В частности, сообщается, что военные РФ силой заняли один из частных домов на Донбассе и открыли огонь по местным жителям, которые протестовали против таких действий.

Напомним, ранее сообщалось, что командование РФ на Донбассе формирует снайперские подразделения за счет россиян.