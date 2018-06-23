Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Разведка констатирует рост числа преступлений против жителей Донбасса, совершенных военными РФ

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 15:28
Иллюстративное фото (vk/club_donbasskih)
Иллюстративное фото (vk/club_donbasskih)

Военные РФ силой заняли один из частных домов на Донбассе

На оккупированном Донбассе продолжает расти количество преступлений против гражданского населения, совершенных военнослужащими Российской Федерации (РФ) с использованием оружия. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против гражданского населения (мародерства, грабежи), совершенных военнослужащими 1 и 2 АК ВС РФ с использованием оружия", - сообщил он.

В частности, сообщается, что военные РФ силой заняли один из частных домов на Донбассе и открыли огонь по местным жителям, которые протестовали против таких действий.

Напомним, ранее сообщалось, что командование РФ на Донбассе формирует снайперские подразделения за счет россиян.

На Донбассе с начала суток ранены двое украинских военных В ООС констатировали преимущество перед боевиками по численности и боевому потенциалу
Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь