Розвідка констатує зростання числа злочинів проти жителів Донбасу, скоєних військовими РФ

Військові РФ силою зайняли один із приватних будинків на Донбасі

На окупованому Донбасі продовжує зростати кількість злочинів проти цивільного населення, скоєних військовослужбовцями Російської Федерації (РФ) з використанням зброї. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів проти цивільного населення (мародерства, пограбування), скоєних військовослужбовцями 1 та 2 АК ЗС РФ з використанням зброї", - повідомив він.

Зокрема, повідомляється, що військові РФ силою зайняли один із приватних будинків на Донбасі й відкрили вогонь по місцевих мешканцях, які протестували проти таких дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування РФ на Донбасі формує снайперські підрозділи за рахунок росіян.