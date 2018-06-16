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Командование РФ на Донбассе формирует снайперские подразделения за счет россиян, - ГУР

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 15:59
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Разведка рассказала о кадровом пополнении боевиков на Донбассе

Российское оккупационное командование на Донбассе формирует снайперские подразделения за счет наемников из России. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки.  

По словам Прауты, российское оккупационное командование продолжает комплектовать подразделения за счет российских наемников. В частности, перед отправлением на оккупированный Донбасс наемники проходят подготовку в учебных центрах российских частных военных компаний.

"В дальнейшем указанные лица назначаются на должности командиров диверсионно-разведывательных групп, снайперов или выполняют функции инструкторов в составе российско-оккупационных войск. В частности, в 1 АК осуществляется формирование снайперских подразделений из числа кадровых военнослужащих ВС РФ и российских наемников, прошедших подготовку на территории России", - добавил Праута.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли опорный пункт под Авдеевкой, ранен украинский военный.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, разведка, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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