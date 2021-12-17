Разведка Китая с помощью Huawei совершила кибератаки на Австралию в 2012 году, - Bloomberg

Разведчики внедрились в ряды специалистов Huawei, которые помогали обслуживать оборудование для Австралии.

Код, который внедрили спецслужбы, записывал все передающиеся данные и отправлял их в Китай. Через некоторое время вредоносный код самоуничтожился, устранив часть доказательств совершения кибератаки.

Издание сообщает, что расследование может стать ключевой уликой для правительства Соединенных Штатов, которое утверждает, что продукты китайской компании Huawei несут угрозу для национальной безопасности стран, использующих их.