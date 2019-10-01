Разведка Гонконга узнала о запланированных нападениях протестующих на полицию

Фото: протесты в Гонконге (HongKongFP)

Митингующие якобы призывают убивать силовиков

Полиция Гонконга предупредила о том, что во вторник, 1 октября, на улицах может быть опасно из-за запланированных нападений на силовиков со стороны протестующих. Об этом передает местное издание RTHK.

В этот день должны стостояться празднования 70-летия независимости Китайской Народной Республики или же Национальный день в Гонконге будет.

Полиция заявила, что получили разведданные. Согласно им протестующие якобы призывают убить офицеров и представителей общественности, а также бомбить здания.

"У нас есть сведения, свидетельствующие о том, что некоторые жестокие протестующие подстрекают других, в том числе тех, кто склонен к самоубийству, совершать экстремальные действия, такие как убийство полиции, маскировка себя как полицейских, чтобы убивать других, а также поджигать автозаправочные станции", - сказали в полиции Гонконга.

Также на брифинге полиция сообщила, что за выходные были арестованы 157 человек, большинство из них - в воскресенье, когда в нескольких частях острова Гонконг произошли жестокие столкновения.

Напомним, власти Гонконга запретили проведение протестного марша к 70-летию независимости Китайской Народной Республики. Несмотря на запрет марша, активисты планируют провести другие акции протеста. Ожидается, что 1 октября в Гонконге продолжаться столкновения активистов с полицией.

Добавим, на выходных в Гонконге на очередных столкновениях между силовиками и демонстрантами полиция применила оружие.