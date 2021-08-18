Разведка Германии считала маловероятным захват Кабула до 11 сентября, - Bild

Немецкая служба внешней разведки BND считала маловероятным быстрый захват Кабула (Афганистан) представителями радикального движения "Талибан". Предполагалось, что это произойдет уже после 11 сентября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

В частности, Bild со ссылкой на источники процитировал доклад BND на заседании кризисного штаба МИД Германии от 13 августа.

"Захват Кабула "Талибаном" до 11 сентября, скорее всего, маловероятен. "Талибан" в настоящее время не заинтересован в военном захвате Кабула", - говорится в докладе.

При этом немецкая разведка предполагала, что побег властей Афганистана может ускорить захват Кабула, но не ожидала молниеносных действий. На основании этих оценок и планировалась эвакуация немецких граждан.