ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розвідка Німеччини вважала малоймовірним захоплення Кабула до 11 вересня, - Bild

Новость на русском →
Берлін, Середа 18 серпня 2021 13:09
Розвідка Німеччини вважала малоймовірним захоплення Кабула до 11 вересня, - Bild Фото: Берлін сумнівався, що "Талібан" швидко захопить Кабул (wikimedia by isafmedia)
Автор: РБК-Україна

Німецька служба зовнішньої розвідки BND вважала малоймовірним швидке захоплення Кабула (Афганістан) представниками радикального руху "Талібан". Передбачалося, що це відбудеться вже після 11 вересня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зокрема, Bild з посиланням на джерела процитував доповідь BND на засіданні кризового штабу МЗС Німеччини від 13 серпня.

"Захоплення Кабула "Талібаном" до 11 вересня, швидше за все, малоймовірне. "Талібан" в даний час не зацікавлений у військовому захопленні Кабула", - йдеться в доповіді.

При цьому німецька розвідка припускала, що втеча влади Афганістану може прискорити захоплення Кабула, але не очікувала блискавичних дій. На підставі цих оцінок і планувалася евакуація німецьких громадян.

Як відомо, вже 15 серпня таліби захопили Кабул без єдиного пострілу після втечі президента Ашрафа Гані.

Детальніше про ситуацію в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Перемога над заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Германия Афганистан
NEWS
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні