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Разведка Британии назвала причины неточных авиаударов России

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Лондон, Четверг 17 марта 2022 02:47
Разведка Британии назвала причины неточных авиаударов России Фото: у России закончились высокоточные боеприпасы для нанесения авиударов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия в войне против Украины могла использовать больше высокоточных авиационных боеприпасов, чем планировала. Поэтому оккупанты начали прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

"Вооруженные силы РФ могли использовать больше авиационных средств поражения, чем планировали", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, из-за сокращения запасов высокоточного оружия российские военные могут прибегнуть к использованию более старого, менее точного оружия. Отмечается, что оно менее эффективно в военном отношении и с большой долей вероятности может привести к увеличению жертв среди мирного населения.

Согласно последним отчетам ООН, в Украине от ударов российских оккупантов пострадали около 1900 украинцев, в том числе 726 погибли. Однако точное число жертв может быть значительно больше и продолжит расти, пока продолжаются боевые действия.

Напомним, российские оккупанты каждый день наносят авиационные и артиллерийские удары по украинским городам. В результате гибнут мирные жители. Так, 16 марта захватчики обстреляли один из спальных районов Чернигова - погибли 13 человек.

Война России против Украины продолжается 22-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в городах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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