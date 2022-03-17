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Розвідка Британії назвала причини неточних авіаударів Росії

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Лондон, Четвер 17 березня 2022 02:47
Розвідка Британії назвала причини неточних авіаударів Росії Фото: у Росії закінчилися високоточні боєприпаси для нанесення авіударів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія у війні проти України могла використовувати більше високоточних авіаційних боєприпасів, ніж планувала. Тому окупанти почали вдаватися до більш старих і менш точних засобів ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

"Збройні Сили РФ могли використовувати більше авіаційних засобів ураження, ніж планували", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, через скорочення запасів високоточної зброї російські військові можуть вдатися до використання старішої, менш точної зброї. Зазначається, що воно менш ефективне у військовому відношенні і з великою часткою ймовірності може призвести до збільшення жертв серед мирного населення.

Згідно з останніми звітами ООН, в Україні від ударів російських окупантів постраждали близько 1900 українців, у тому числі 726 загинули. Однак точне число жертв може бути значно більше і продовжить рости, поки тривають бойові дії.

Нагадаємо, російські окупанти щодня наносять авіаційні та артилерійські удари по українських містах. В результаті гинуть мирні жителі. Так, 16 березня загарбники обстріляли один зі спальних районів Чернігова - загинули 13 людей.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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